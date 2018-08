Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au fost ranite usor in urma unei tamponari intre doua autoturisme care a avut loc duminica pe strada Goethe, in municipiul resedinta de judet, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu.

- Politia a fost solicitata, in Park Lane, Luni, la ora locala 09:22, dupa ce s-au primit informatii potrivit carora un barbat a fost lovit de un camion. Barbatul a murit in urma acestui accident. O portiune din Park Lane ce duce in Hyde Parker Corner a fost inchisa in urma tragediei. Politia…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, accidentul a avut loc la iesirea din Parau catre Venetia de Jos, acolo intervenind Detasamentul Fagaras, cu un echipaj de descarcerare si unul SMURD. In urma accidentului, o persoana a murit, fiind incarcerata,…

- Pompierii militari au intervenit, in urma ploilor abundente din ultimele 24 de ore in 66 de localitati din 25 de judete, printre care si Calarasi, dar si in Bucuresti, se arata intr-un bilant de miercuri al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, pe sensul catre Capitala, la kilometrul 56 500 metri, in zona localitatii Nicolae Balcescu, judetul Calarasi, a avut loc un un accident in care au fost implicate un autoturism si…

- Accident grav pe strada Varnita din Capitala. Un microbuz a intrat intr-o masina. Potrivit martorilor, la locul accidentului a venit o ambulanta.Din imagini se observa ca partea din fata a automobilului s-a transformat in niște mormane de fiare.

- Un accident rutier a avut loc, miercuri dimineața, in zona Basarab, un motociclist fiind ranit grav.Motociclistul se deplasa pe pasajul Basarab spre Piata Leu, iar din primele cercetari ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare și a intrat in coliziune cu parapetul de pe partea…

- Flacarile au cuprins Școala nr. 124, de pe strada Margeaului nr. 10, București. La fața locului, au intervenit 20 autospeciale de stingere, 3 autoscari, echipe de descarcerare și echipaje SMURD.