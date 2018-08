Accident rutier inaceasta dimineata pe DN39 intre Eforie Nord si Eforie Sud. O masina avariata. Ce s-a intamplat

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier in lant a avut loc in aceasta seara pe DN39 intre Eforie Nord si Eforie Sud. Potrivit politistilor rutieri mai multe masini au fost implicate. Accidentul ar fi avut loc din cauza unui sofer care a patruns pe drumul principal de pe un drum laturalnic. O persoana a fost ranita in accident.…

- Traficul este aglomerat, vineri dimineata, pe DN 39, intre statiunile Eforie Nord si Eforie Sud, din judetul Constanta, la iesirea de pe Autostrada A4 si la intrarea pe DN 39, pe podul de la Agigea, precum si pe Autostrada Soarelui, pe sensul spre Constanta.

- Imagini șocante de la un accident produs pe autostrada au fost surprinse de camerele de supraveghere de la un refugiu. O camioneta a ramas avariata pe marginea autostrazii din Toronto și a fost lovita în plin de un autoturism. În ciuda dezastrului…

- Un camion plin cu legume a fost implicat intr-un accident rutier pe E85 și s-a rasturnat, iar incarcatura a ajuns pe șosea. Accidentul a avut loc la Cioranca Buzau iar autocamionul este inmatriculat in Suceava. Evenimentul rutier in care au fost implicate un autocamion si un autoturism s-a produs in…

- Tragedie pe o sosea din orasul cipriot Larnaca. O moldoveanca de 21 de ani a fost lovita mortal de o masina in timp ce se deplasa cu bicicleta. Accidentul a avut loc sambata trecuta, in jurul orei 23:00. O ambulanta care a venit la fata locului a confirmat decesul tinerei.

- Accidentul a avut loc pe DN 1B intre Lipia și Popas Merei. O mașina a ieșit de pe șosea și s-a rasturnat in șant. Din verificarile politistilor reiese faptul ca tanarul de 19 ani, care se afla la volan, a pierdut controlul asupra autoturismului pe fondul unei manevre de depasire, a iesit de pe sosea,…

- Accidentul a avut loc pe DN 1B intre Lipia și Popas Merei. O mașina a ieșit de pe șosea și s-a rasturnat in șant. Din verificarile politistilor reiese faptul ca tanarul de 19 ani, care se afla la volan, a pierdut controlul asupra autoturismului pe fondul unei manevre de depasire, a iesit de pe sosea,…

- Accidentul s-a produs in localitatea doljeana Braniște. Un șofer a intrat cu mașina intr-un bar de pe marginea drumului. In accident au fost implicate doua mașini. Autoturismul care a intrat in bar venea dinspre Segarcea, a facut pana in mers și a lovit un alt autoturism care circula in același…