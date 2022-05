Accident rutier în zona unei treceri de pietoni din Sebeșel La data de 13 mai 2022, in jurul orei 19.00, pe strada Principala, din localitatea Sebeșel, un tanar de 18 ani, din comuna Sasciori, in timp ce conducea un autoturism, a acroșat un biciclist, angajat in traversarea strazii, in zona unei treceri de pietoni.In urma accidentului, biciclistul a suferit leziuni corporale ușoare și a fost transportat la spital.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala din culpa. Post-ul Accident rutier in zona unei treceri de pietoni din Sebeșel… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

