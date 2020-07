Accident rutier in zona Metro din Suceava: Opt persoane implicate, trei duse la urgenta. Unul din soferi era baut

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 40 de ani din localitatea Balesti a ajuns ieri seara la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier. Biciclistul sustine ca a fost acrosat de un tir si a vazut moartea cu oc...

- Traficul rutier este blocat, miercuri seara, pe DN 1, la Azuga, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate mai multe autovehicule, inclusiv un autobuz cu pasageri, anunța AGERPRES.Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul Judetean de Politie Prahova, evenimentul s-a petrecut…

- Este vorba despre un accident rutier cu un singur autoturism implicat, anunța ISU Mureș. Victima a fost scoasa dintre fiarele autoturismului și se afla in stare grava. Femeia a fost preluata de un echipaj SMURD și este transportata la Unitatea de Primiri Urgențe din Targu Mureș. In zona se circula alternativ…

- Un accident rutier s-a produs, joi, in jurul orei 12.20, in orasul Fundulea. Potrivit ISU Calarasi, trei persoane au fost implicate in accident, dintre care una decedata. Potrivit sursei citate, este vorba despre un barbat in varsta de aprox 80 ani. Celelalte doua persoane implicate in accident, un…

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara pe raza localitații Panaci unde șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un stalp. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, in accident au fost implicate șase persoane toți barbați din care unul de 46…

- In aceasta seara, cinci persoane au fost implicate intr-un grav accident produs in localitatea Fața Cremenii, comuna Tamna. Potrivit primeor informații oferite de reprezentanții ISU Mehedinți, doua echipaje din cadrul Stației Strehaia au inervenit cu o autospeciala cu modul de descarcerarea și o ambulanța…

- Trei mașini in care se aflau 10 persoane venite din zone roșii COVID-19 au fost implicate intr-un accident rutier pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu. Potrivit ISU Alba, o persoana are nevoie de ingrijiri medicale. ”Garda de Intervenție Sebes in cooperare cu SAJ intervine la un accident rutier pe Autostrada…