Accident rutier în vestul țării. Trei tineri au fost răniți Accidentul a avut loc pe DN74, unde doua autoturisme au intrat in coliziune. In mașini se aflau, in total, cinci persoane. Trei dintre acestea au fost ranite și au avut nevoie de ingrijiri medicale.

Sursa articol si foto: renasterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

