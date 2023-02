Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc in localitatea Sarca, comuna Baltati. Doua persoane au fost ranite, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, un autoturism si un microbuz s-au izbit. In total au fost implicate 16 persoane. Din fericire, doar o singura persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale. UPDATE: Au fost implicate un microbuz…

- In urma cu putin timp, a avut loc un accident rutier in judetul Iasi. Din primele informatii obtinute de reporterii BZI, incidentul auto ar fi avut loc in localitatea Vanatori, comuna Popricani. Trei autoturisme au intrat in coliziune. In urma impactului, au rezultat 5 victime. Una dintre ele are nevoie…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, un autoturism care transporta trei pacienti pentru a face dializa a intrat in coliziune cu o masina de la Salubris. UPDATE 2: In urma impactului, o femeie de 63 de ani s-a ales cu mai multe…

- Cod Roșu de Urgența! Un autocar cu peste 30 de persoane s-a rasturnat la intrarea in Pașcani! UPDATE: Prof.dr. Diana Cimpoeșu a transmis noi detalii despre starea pacienților. Știre inițiala Aproximativ 27 de persoane din cele 35 care se aflau in acest autocar au avut nevoie de ingrijiri medicale. Nu…

- ISU IAȘI asigura masuri specifice la un accident rutier in localitatea Chicerea, com. Tomești, intre un microbuz cu 7 persoane și un autoturism cu 2 persoane, un minor din autoturism cu rani minore care necesita asistența medicala. La locul evenimentului rutier acționeaza Detașamentul 2 de Pompieri…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc in județul Iași. Din primele informatii obtinute de reporterii BZI, incidentul auto s-a petrecut in localitatea Dumbrava UPDATE: Din fericire, nu s-au raportat victime. Știre inițiala In urma incidentului, o masina s-a rasturnat. Momentan, nu se cunoaște…

- In urma cu puțin timp s-a produs un accident rutier la Iași. Din primele informații deținute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc in comuna ieșeana Tomești. Șoferul unui autoturism, cel mai probabil, a pierdut controlul asupra direcției de mers, s-a rasturnat și s-a oprit intr-un șanț. Momentan…