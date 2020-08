Accident rutier în Râureni. Un autoturism a acroşat un branşament de gaze In aceasta dupa-amiaza un șofer a intrat cu mașina pe care o conducea intr-un gard al unei case din localitatea Raureni. In urma impactului acesta a lovit și branșamentul de gaze. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Valcea, la fața locului s-a deplasat o autospeciala de stingere pentru asigurarea masurilor de aparare impotriva incendiilor. A fost anunțat și distribuitorul de gaz. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier pe DN1F, la iesire din municipiul Zalau, judetul Salaj.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier se desfasoara dirijat, pe un fir alternativ, pe DN1F, la iesire din municipiul Zalau, judetul Salaj, dupa ce conducatorul unui autoturism…

- Un accident de circulatie a fost anuntat in urma cu putin timp la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta un autoturism s a urcat pe parapet in zona orasului Cernavoda.Sunt scurgeri de combustibil pe carosabil. ...

- Un accident rutier a avut loc vineri dimineața, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Potrivit ISU Alba, doua persoane au fost ranite in urma impactului dintre un autoturism și un autotren. Potrivit ISU Alba, cele doua persoane ranite ușor erau pasageri in autoturism. Acestea au fost preluate…

- Ziarul Unirea UPDATE| ACCIDENT rutier in Ocna Mureș: Un biciclist baut, ranit dupa ce a fost acroșat de o mașina Un accident a avut loc joi dupa masa in jurul orei 15.20 pe strada Malinului din Ocna Mureș. Evenimentul rutier a avut loc pe strada Malinului din orașul Ocna Mures. Din primele informații,…

- Un autoturism a intrat antr un stalp in localitatea Izvoru Mare, judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Izvorul Mare, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier un…

- Conform primelor date, in Bistrita, conducatorul unui autoturism, un barbat de 31 de ani, din Prundu Bargaului, nu ar fi acordat prioritate de trecere si a intrat in coliziune cu un alt autoturism, condus de un tanar de 21 de ani, din Lechinta. Din impact, acesta a fost proiectat intr-un microbuz parcat…

- Accident la Peresecina. Un TIR s-a ciocnit violent cu un autoturism într-o curba periculoasa. Un alt impact a avut loc între trei mașini, în capitala. Trei mașini s-au ciocnit violent pe strada Bulgara din capitala. Din fericire, în urma impactului victime nu au fost…

- Accident grav in Borșa in urma cu puțin timp. O mașina facuta praf! In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier in localitatea Borsa, pe strada Bogdan Voda. Un accident grav s-a inregistrat in urma cu puțin timp pe raza orașului Borșa. Din primele informații in accident este implicat un…