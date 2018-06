De ce avem nevoie de lideri care manifesta compasiune?

Compasiunea a devenit din ce in ce mai recunoscuta ca fiind un aspect fundamental al leadership-ului. Impreuna cu smerenia si bunatatea, compasiunea creeaza o triada care pune in centru valori umane perene, de care am uitat. Iar leadershipul autentic... [citeste mai departe]