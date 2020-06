Accident rutier in Peceneaga (Tulcea) provocat de o soferita bauta La testarea femeii cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,04 mg l alcool pur in aerul expirat.Ieri, o femeie in varsta de 51 de ani, din comuna Peceneaga, judetul Tulcea, in timp ce conducea un auto pe raza localitatii Peceneaga, nu a acordat prioritate de trecere unei autoutilitare care avea acest drept, condusa de un barbat de 63 de ani, din judetul Galati, cu care a intrat in coliziune. In urma accidentului, a rezultat ranirea femeii, care a fost transportata la spital pentru acordar ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

