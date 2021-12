Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 18 ani a murit, iar doua tinere și un barbat cu varstele cuprinse intre 17 și 25 de ani au fost transportate la spital, in urma unui accident rutier care s-a produs ieri, in jurul orei 22:20 in apropierea localitații Bratușenii Noi, din Edineț.

- Doua persoane au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale in urma unui accident rutier care a avut loc luni seara in Capitala, la intersectia dintre Calea Dorobanti si Strada Teheran, a informat Brigada Rutiera.

- Doua accidente rutiere au avut loc vineri seara, pe DN 17D, unul in localitatea Maieru, iar celalalt la doar cațiva kilometri distanța, in Sangeorz Bai. In urma celor doua evenimente rutiere, trei persoane au ajuns la spital. Astfel, in Maieru, a fost accidentat un barbat in varsta de 72 de ani, care…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, copilul a suferit un traumatism cranio-cerebral, iar alte trei persoane care au ramas prinse intre fiare in urma impactului au fost scoase de echipajele de interventie.Politia Prahova precizeaza ca au fost transportati la spital un sofer in…

- Cinci persoane au fost grav ranite intr-un accident produs duminica dimineața, pe centura municipiului Galați. Doua autoturisme au fost implicate, unul fiind un taxi care transporta client. Cele cinci victime au fost transportate de urgența la spital.

- Un accident rutier in urma caruia trei persoane au fost ranite si au fost transportate la spital s-a produs marti seara, pe centura orasului Calimanesti (DN7CC), unde un autoturism in care se aflau patru persoane a parasit carosabilul si a cazut pe acostamentul caii ferate, au informat reprezentantii…

- Doua persoane au fost ranite, in aceasta seara, intr-un accident petrecut pe DN 72 in afara localitații Darmanești. Se pare Post-ul DN 72: Doua persoane ranite intr-un accident care a blocat traficul mai bine de o ora apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- UPDATE: Trei persoane ranite au fost transportate la spital in urma accidentului produs pe E 574, in apropierea orasului Bals, alte trei refuzand transportul.Știre inițiala: Politia Olt a anuntat ca traficul este complet blocat pe principalul drum care traverseaza judetul, in urma unui accident produs.Sunt…