Accident rutier in municipiul Constanta, zona Poarta 1. Un pieton a fost ranit. Cadrele medicale, chemate in ajutor

- Un acident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe strada Slt Petre Papadopol din municipiul Constanta. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost chemate in ajutor. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara pe Autostrada Soarelui. Potrivit ISU Dobrogea, accidentul a avut loc in judetul Constanta, la km. 162. Potrivit INFOTRAFIC pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta valorile de trafic sunt, in continuare, ridicate pe sensul de mers catre capitala.Pe celalalt…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Harsova. Din primele informatii evenimentul rutier a avut loc pe soseaua principala. Cadrele medicale au fost chemate in ajutorul victimelor. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN38 intre localitatile Movilita si Techirghiol din judetul Constanta.Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost chemate in ajutor. Politistii au deschis o ancheta in acest caz. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in zona Giurgeni Vadu Oii. Din primele informatii sunt doua victime. Una dintre acestea, un copil, potrivit martorilor, ar fi decedat. La fata locului intervin cadrele medicale de la Ambulanta. Politistii au deschis o ancheta in acest caz. Potrivit…

- Un grav accident a avut loc astazi la Murfatlar. Din primele informatii o persoana a fost lovita de un tractor. La fata locului intervine une chipaj SMURD C. Politistii au deschis o ancheta in acest caz. UPDATE. Oficial de la IPJ ConstantaPotrivit IPJ Constanta, Politistii din cadrul Politiei orasului…

- O persoana a fost la un pas sa se inece in aceasta seara in mare in statiunea Mamaia.Din primele informatii victima a fost scoasa la mal in dreptul pontonului de la Hotelul Ovidiu din statiunea Mamaia.La fata locului intervin cadrele medicale de la SMURd si Ambulanta. ...

- Un accident rutier a avut loc astazi in municipiul Constanta la intersectia strazilor Eliberarii cu Dezrobirii. Din primele informatii un pietron a fost lovit de o masina in zona marcajului pietonal. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz. ...