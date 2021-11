Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT rutier la AIUD: Doua autoturisme implicate in incidentul rutier, o persoana este ranita. Traficul este ingreunat ACCIDENT rutier la AIUD: Doua autoturisme implicate in incidentul rutier, o persoana este ranita. Traficul este ingreunat Trafic ingreunat pe strada Tudor Vladimirescu, din Aiud,…

- Accident rutier pe strada Eliberarii din municipiul ConstantaCadrele medicale au fost solicitate sa intervina astazi in municipiul Constanta.Potrivit primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", a avut loc un accident rutier intre un autoturism si o motocicleta,…

- ACCIDENT la Alba Iulia: O femeie ranita dupa ce doua mașini s-au lovit O femeie a fost ranita intr-un accident rutier petrecut luni dupa-amiaza la Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, au fost implicate doua autoturisme. Evenimentul rutier s-a petrecut la intersecția strazilor Gheorghe Pop de Basești cu dr.…

- FOTO-VIDEO: ACCIDENT in lanț pe DN 1, la ieșirea din Teiuș spre Alba Iulia. O persoana a ajuns la spital Un accident rutier s-a produs duminica dupa-amiaza, in jurul orei 18:00, pe drumul național DN1, la ieșirea din Teiuș spre Alba Iulia. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Aiud intervine…

- FOTO| ACCIDENT rutier GRAV in Alba Iulia: Doua mașini s-au ciocnit pe Calea Moților. O persoana este ranita Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea masurilor PSI la un accident rutier, in municipiul Alba Iulia, care s-a produs in cursul zilei…

- FOTO: ACCIDENT rutier in Alba Iulia. O persoana ranita dupa ce doua mașini s-au lovit, pe strada Calea Moților Un accident rutier s-a produs sambata dimineața, in jurul orei 11:10, pe strada Calea Moților din Alba Iulia. O persoana a fost ranita dupa ce doua autoturisme s-au lovit, in zona unei benzinarii. …

- ACCIDENT rutier in municipiul Aiud. O persoana a fost ranita, dupa un impact intre un autoturism și un camion Un accident rutier, in care au fost implicate un autoturism și un camion, s-a produs miercuri dimineața, pe strada Transilvaniei din municipiul Aiud. Din primele date rezulta ca o persoana a…

- ACCIDENT rutier la Zlatna: O minora, ranita ușor dupa ce un șofer a intrat in fața unei mașini angajate in depașire Un accident rutier a avut loc luni, 16 august 2021, in jurul orei 10,30, pe strada Tudor Vladimirescu din orașul Zlatna. La data de 16 august 2021, in jurul orei 10,30, pe strada Tudor…