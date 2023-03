Accident rutier în Maroc: 5 morți și 27 răniți, dintre care 12 grav. Cum s-a întâmplat tragedia Cinci persoane au si-au pierdut viata si alte 27 au fost ranite, dintre care 12 grav, intr-un accident rutier miercuri in Maroc, in apropiere de Rabat, au facut cunoscut autoritatile locale, noteaza AFP, citat de Agerpres. Un microbuz a lovit un copac dupa ce soferul a pierdut controlul vehiculului in satul Brachoua, la aproximativ cincizeci de kilometri de capitala Rabat, potrivit surselor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

