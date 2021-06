Accident rutier, in Mamaia, in aceasta noapte. O duba a intrat intr-un stalp. Doua victime

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier cu trei victime pe DN 22.Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina in aceasta dupa amiaza pe DN 22.Potrvit primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", a avut loc un accident rutier in urma caruia au rezultat trei victime.O masina s a rasturnat…

- Accident rutier cu doua victime in Constanta.Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina in aceasta dupa amiaza in Constanta, la intersectia strazii Caraiman cu bulevardul 1 Mai.Potrvit primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", a avut loc un accident rutier…

- Accident rutier in Constanta.Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina in aceasta dupa amiaza, in municipiul Constanta.Potrvit primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", a avut loc un accident rutier intre trei autoturisme, in dreptul parcului acvatic…

- Accident rutier in judetul Constanta.Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina astazi, in Cumpana, judetul Constanta.Conform primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", este vorba despre un accident rutier pe soseaua Constantei spre Cumpana.Sunt implicate…

- Accident rutier grav pe DJ 391.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in aceasta dimineata la iesire din Topraisar spre Mereni, pe DJ 391.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme.In urma impactului, a…

- Accident rutier la iesire din Mihail Kogalniceanu. O masina s a rasturnat in afara carosabilului. Printre cei trei raniti se afla si un copil.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat, in cursul zilei de astazi, 2 mai, sa intervina la iesire din Mihail Kogalniceanu, spre OvidiuConform…

- Accident rutier in Mangalia. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina astazi, 25 aprilie, in municipiul Mangalia, judetul Constanta. Potrivit primelor informatii, a avut loc un accident rutier la intersectia strazilor Matei Basarab si Crinului. In urma evenimentului…

- Accident rutier cu victima la intrare in Valu lui Traian.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat, in cursul zilei de astazi, 20 aprilie, sa intervina la intrarea in Valu lui Traian, sensul dinspre Constanta.Potrivit primelor informatii, un autoturism a intrat intr un stalp.…