Accident rutier in lant pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta. Doua persoane, ranite. Traficul, ingreunat in zona

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in care au fost implicate 4 autovehicule s-a produs, luni dimineata, pe Autostrada Soarelui, doua persoane acuzand dureri in urma impactului. Circulatia este restrictionata pe prima banda pe sensul spre Constanta. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, pe autostrada A2 București-Constanța,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 22 Braila Tulcea, la iesire din localitatea Smardan spre Macin, judetul Tulcea, a avut loc o coliziune intre doua autovehicule, soldata cu ranirea usoara a doua persoane, ce sunt in evaluare medicala. Traficul rutier…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza unui autoturism rasturnat pe suprafata de rulare, in jurul orei 8.00 circulatia s a desfasurat dirijat, pe banda de urgenta pe Autostrada A2 pe sensul Bucuresti catre Constanta, la kilometrul 121, in zona localitatii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca doua autoturisme au fost implicate intr o coliziune fata spate pe Autostrada A2 pe sensul Constanta catre Bucuresti, la kilometrul 153, in zona localitatii Cernavoda, judetul Constanta, ramanand imobilizate temporar pe a doua…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul 13, in zona localitatii Caldararu, judetul Ilfov, conducatorul unui autoturism a pierdut controlul volanului si a lovit parapetul median.In urma impactului, soferul a fost…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1A, in zona localitatii Lucianca, judetul Dambovita, s a produs un accident rutier, in care conducatorul unei autoutilitare in care se aflau 7 pasageri, a virat stanga pentru a evita o coliziune din spate cu un autoturism…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 56, in zona localitatii Basarabi, judetul Dolj, conducatorul unei autoutilitare in care se aflau 6 persoane a pierdut controlul directiei de mers si a intrat in coliziune cu un autocamion stationat.Potrivit Infotrafic,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza duminica, 5 iunie, ca, la aceasta ora, pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta este trafic ingreunat, o coloana in miscare formandu se pe o distanta de aproximativ 2 kilometri, in zona restrictiei de la podul Fetesti, pe sensul…