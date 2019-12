Accident rutier in judetul Ialomita. Utilaj de deszapezire rasturnat. O victima (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs la intersectia strazilor Theodor Burada si Cibinului.In urma impactului, a rezultat o victima neincarcerata.…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs pe strada Varful cu Dor. In urma impactului, un pieton este inconstient. UPDATE Potrivit ultimelor informatii,…

- Azi in jurul orei 03.30, pompierii de la Garda Tandarei, prin apel unic 112, au fost solicitati sa intervina la un accident rutier in urma caruia o masina s a rasturnat in zona localitatii Saveni.Ani Cercel, purtatorul de cuvant al ISU Ialomita a declarat pentru ZIUA de Constanta ca "la locul indicat…

- In aceasta dimineata, in jurul orei 05.00, prin apel 112 salvatorii de la ISU Ialomita au fost solicitati sa intervina la un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, produs intre Movilita si Sinesti.Ani Cercel, purtatorul de cuvant al ISU Ialomita a declarat pentru ZIUA de Constanta…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Eforie Sud, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs la iesire din Eforie Sud.Impactul a avut loc intre doua autoturisme si s a soldat cu o victima…

- Un grav accident a avut loc, in aceasta dimineata, pe DN3, , la intrare in Murfatlar, dinspre Valul lui Traian. Un tir s a rasturnat pe sosea si a intrat in gardul unei case.Soferul a fost transportat la spitalul judetean Constanta pentru investigatii suplimentare.Sursa foto: ZIUA de Constanta ...

- In aceasta seara, un accident rutier a avut loc in Mamaia, in apropierea hotelelului Splendid.Din primele informatii, un pieton a fost ranit, victima fiind inconstienta.La locul evenimentului s a deplasat un echipaj SMURD Fripis si un echipaj SMURD C.Sursa foto: SAJ Constanta ...

- ISU Ialomita intervine, in aceste momente cu trei autospeciale de stins incendii cu apasi spuma, doua autospeciale cu modul de descarcerare, trei ambulante SMURD, o ambulanta pentru victime multiple, si trei ambulante SAJ, la un accident rutier intre un microbuz si un tir pe DN 2 A, sat Sfantu Gheorghe,…