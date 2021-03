Stiri pe aceeasi tema

- O coliziune frontala s-a produs, joi dimineața, intre doua autoturisme, in județul Brașov. Șase persoane au fost ranite. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN73 Brașov-Rașnov, la ieșire din localitatea Cristian spre Rașnov, județul Brașov, a avut…

- Sase persoane au ajuns la spital, marți dimineața, in urma unui accident in care au fost implicate trei autoturisme, intre Brasov si Rupea. Potrivit Centrul Infotrafic al Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul a avut loc pe DN 13 Brasov – Rupea, la kilometrul 25, in afara localitatii Rotbav,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2A Slobozia-Țandarei, in zona localitații Gheorghe Lazar, județul Ialomița, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. Din primele date, doua persoane sunt incarcerate. Intervin forțe…

- Un autovehicul a luat foc.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre Nadlac al autostrazii A1 Deva Nadlac, la kilometrul 526, in zona localitatii Sagu, judetul Arad, s a produs un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului…

- Poliția anunța ca se circula cu greutate pe o porțiune a autostrazii A1, in județul Giurgiu, din cauza unui accident in care au fost implicate trei mașini, informeaza Mediafax. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane pe Autostrada A1, pe sensul București…

- Accident pe DN 64 Caracal Ganeasa, pe raza comunei Soparlita, judetul OltCentrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 64 Caracal Ganeasa, pe raza comunei Soparlita, judetul Olt, s a produs o coliziune fata spate intre un echipaj de politie si o ambulanta, ambele…

- Tragedie pe DN1, intre localitațile Avrig și Porumbacu de Jos. Doua persoane au murit și alte trei au fost ranite in urma unui grav accident rutier. ”Pe DN1 Sibiu-Fagaras, la kilometrul 280+800 de metri, intre localitatile Avrig si Porumbacu de Jos, judetul Sibiu, a avut loc o coliziune frontala in…