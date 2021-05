Accident rutier în Iași, soldat cu 17 răniți, printre care un copil. A fost activat Planul Roșu de Intervenție Un accident rutier in care au fost implicate un microbuz și un autotren s-a produs sambata, 15 mai, in localitatea Vanatori, județul Iași. In incident au fost implicate 17 persoane, dintre care 12 adulți și un copil au fost transportați la spital conștiente, pentru investigații suplimentare, informeaza ISU Iași. Pentru gestionarea misiunii de raspuns la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție. La fața locului, echipajele operative au intervinit cu doua mașini de stingere, o autospeciala de descarcerare și o autospeciala pentru transport victime multiple. De asemenea, la locul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

