Accident rutier in Cumpana. Implicate un autoturism si un autocar

- Azi, 12 noiembrie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe DN2A intersectie cu Horia.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs intre doua masini.In urma impactului, o persoana a fost ranita. Victima este constienta. La locul accidentului…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la iesire din Comana catre Amzacea.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs intre un microbuz si camion. La locul accidentului au fost trimise echipaje medicale de prim…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in zona Mamaia Nord. Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme. In urma impactului, o persoana a fost ranita. Victima este constienta.La locul accidentului…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la intrare in Techirghiol dinspre Agigea.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier. In evenimentul rtueir sunt implicate sunt autoturism si un autocamion. In urma impactului,…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina intre localitatile Negru Voda si Darabani.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier intre doua autoturisme si o caruta. In urma impactului, nu au rezultat victime. La locul accidentului…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la iesire din Constanta, drumul spre Cumpana, dupa sensul giratoriu.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier o masina a intrat in stalp. La locul accidentului au fost trimise…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe autostrada A2, km 207, sens de mers Bucuresti spre Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs intre doua masini si o motocicleta.La locul accidentului au fost…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Eforie Nord, pe varianta. Din primele informatii este vorba despre un accident rutier. In urma impactului, un pieton a fost ranit. Victima este constienta.La locul accidentului au fost trimise…