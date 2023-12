Accident rutier în Cuceu In data de 28 decembrie, in jurul orei 15, polițiștii au fost chemați sa intervina la un accident rutier care s-a produs la ieșirea din localitatea Cuceu. Din primele cercetari a reieșit ca vinovata este o jibouanca de 74 de ani, care a pierdut controlul volanului și a patruns pe sensul opus de circulație, moment in care s-a izbit de un motociclu condus regulamentar de un localnic de 79 de ani. In urma accidentului rutier barbatul a fost ranit și transportat de urgența la spital. Niciunul din cei doi conducatori… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

