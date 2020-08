Accident rutier in Constanta-zona Pescarie. O masina rasturnata. Doua victime. Masina s-a facut praf Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute, in Constanta, pe bulevardul Mamaia, in zona pescarie. Din cauze necunoscute o masina s a rasturnat si s a izbit de un copac de pe marginea caii de rulare.Doua victime au nevoie de ajutor medical de specialitate.La locul interventiei se afla o ambulanta SMURD, si echipaje de politie pentru cercetarea cauzelor care au condus la evenimentul rutier. Sursa foto: ZIUA de Constanta ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

