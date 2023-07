Accident rutier in Constanta! Implicate un autobuz si un autoturism

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s a produs in urma cu scurt timp, in Navodari in dreptul Rompetrol , informeaza autoritatile Accidentul s a produs azi, in jurul orei 13.48, intre un autoturism si o motocicleta, iar la fata locului s au deplasat deja echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.Reprezentantii…

- Un accident rutier intre trei autoturisme s a produs in urma cu scurt timp, pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din municipiul Constanta, informeaza autoritatile Accidentul s a produs azi, in jurul orei 08.25, iar la fata locului s au deplasat deja echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Un accident rutier s a produs in urma cu scurt timp, la intrare in Costinesti, informeaza autoritatile Accidentul s a produs azi, in jurul orei 11.25, iar la fata locului s au deplasat deja echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.Reprezentantii ISU Dobrogea informeaza cain evenmentul…

- Un accident rutier s a produs in urma cu scurt timp, pe DN2A la iesire din Harsova spre Constanta, informeaza autoritatile Accidentul s a produs azi, in jurul orei 20.11, iar la fata locului s au deplasat deja echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.Reprezentantii ISU Dobrogea…

- Un accident rutier s a produs in urma cu scurt timp, pe strada Mihai Viteazu nr. 82 din municipiul Constanta, informeaza autoritatile Accidentul s a produs azi, in jurul orei 17.31, iar la fata locului s au deplasat deja echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.Reprezentantii ISU…

- Un accident rutier s a produs in urma cu scurt timp, pe strada Soveja, langa LIDL, in municipiul Constanta, informeaza autoritatile Accidentul s a produs azi, in jurul orei 10.10, iar la fata locului s au deplasat deja echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.Reprezentantii ISU…

- Un autoturism a intrat intr o cladire din municipiul Constanta, de pe strada Spiru Haret, informeaza autoritatile Accidentul s a produs ieri, in jurul orei 22.14, iar la fata locului s au deplasat echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.Reprezentantii ISU Dobrogea informeaza ca…

- Un accident rutier s a produs pe valea canalului Dunare Marea Neagra din comuna Cumpana, informeaza autoritatile Accidentul s a produs in cursul noptii, in jurul orei 01.41, iar la fata locului s au deplasat echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea. In evenimentul rutier a fost…