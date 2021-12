Stiri pe aceeasi tema

- Un accident a avut loc sambata dupa-masa, pe raza localitații Cațcau. In urma impactului, 2 persoane au ajuns la spital."In jurul orei 15.22, polițiștii au fost sesizați pentru a interveni la un eveniment rutier produs pe DN1C, in localitatea Cațcau, impactul fiind produs intre 2 autovehicule.Din primele…

- Un accident de circulație, in care au fost implicate doua autovehicule, a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15:22, pe DN1C, in localitatea Cațcau. Din primele informații, conducatorul unui autoturism – un barbat de 55 de ani, din Dej – care se deplasa dinspre Baia Mare inspre Dej, ar fi…

- ACCIDENT rutier GRAV la Sebeșel: Un minor, transportat la spital dupa ce a fost lovit pe trecerea de pietoni ACCIDENT rutier GRAV la Sebeșel: Un minor, transportat la spital dupa ce a fost lovit pe trecerea de pietoni Un accident rutier grav a avut loc vineri dimineața, in jurul orei 7.30, pe Drumul…

- ACCIDENT rutier la Aiud. Un șofer care conducea cu permisul suspendat a intrat cu mașina in zidul unei case Un accident rutier s-a produs vineri in municipiul Aiud. Un șofer din județul Maramureș, care conducea un autoturism avand permisul suspendat, a intrat cu mașina in zidul unei case. Potrivit…

- Doua autospeciale de pompieri și un echipaj SMURD au intervenit, marți, pentru gestionarea situației de urgența survenita in urma unui accident rutier produs pe raza localitații Jucu de Mijloc. Coliziunea s-a produs intre doua autoturisme, dupa ce șoferul unuia dintre ele, un barbat de 67 de ani, nu…

- VIDEO| Șofer din Alba implicat intr-un ACCIDENT rutier GRAV in Cluj: 4 raniți, printre care și un minor in urma unei coliziuni intre doua mașini Șofer din Alba implicat intr-un ACCIDENT rutier GRAV in Cluj: 4 raniți, printre care și un minor in urma unei coliziuni intre doua mașini Un accident rutier…

- Patru tineri au fost raniti, duminica, in urma unui accident rutier petrecut in localitatea clujeana Cornesti, iar doua instalatii de gaz metan au fost avariate. "Conform primelor date furnizate, un conducator de 27 de ani, din comuna Mihai Viteazu, care se deplasa la volanul unui autoturism pe DN…

- La data de 26 septembrie 2021, in jurul orei 14.20, pe DN 7, in afara localitații Șibot, un barbat, de 42 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un barbat, de 48 de ani, din Sebeș.In urma accidentului rutier, o femeie, de 43 de ani, pasagera…