- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier cu trei autoturisme implicate, in Partoș: O persoana ranita ușor. Trafic blocat Un accident rutier a avut loc vineri dimineața, in jurul orei 6.00, in cartierul albaiulian Partoș. Trei autoturisme au fost implicate și o persoana a fost ranita. Evenimentul rutier a avut…

- Ieri, 8 decembrie 2019, in jurul orei 05.00, pe DN 1, la Km 373, in afara municipiului Alba Iulia, un tanar de 25 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea o autoutilitara, nu a adaptat viteza la patrunderea in sensul giratoriu de la intersecția DN 1 cu DJ 107C, a pierdut controlul asupra autoturismului…

- La data de 1 decembrie 2019, in jurul orei 21.20, la intersecția strazilor Nichita Stanescu cu Toporașilor din Alba Iulia, o femeie de 44 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de o femeie de 57 de ani, din Alba Iulia, intrand…

- Un accident rutier s-a produs luni, in jurul orei 15:00, pe DN 1, in zona Oiejdea. Patru autoturisme s-au lovit, pe sensul Alba Iulia – Teiuș. Traficul rutier este blocat. Potrivit IPJ Alba, in urma accidentului rutier nu au fost inregistrate victime. Revenim cu detalii. Foto: arhiva Citește ACCIDENT…

- Un accident rutier s-a produs joi, in jurul orei 01:30, pe DN 1, intre Alba Iulia și Teiuș. Doua persoane au fost ranite dupa ce trei mașini s-au lovit in sensul giratoriu de la Santimbru. Potrivit IPJ Alba, in evenimentul rutier au fost implicate trei autovehicule. in urma accidentului, doua persoane…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier cu trei autotuirsme implicate, pe DN1, in sensul giratoriu de la Santimbru: Doua persoane transportate transportate la spital. Traficul este blocat Un ACCIDENT rutier a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 1.00, pe DN1, in sensul giratoriu de la Santimbru.…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier cu doua mașini implicate și o persoana ranita, pe DN7, in apropiere de Saliștea. Traficul este blocat Un accident rutier a avut loc miercuri dimineața, in jurul orei 8.30, pe DN7, in apropiere de Saliștea. O persoana a fost ranita. Traficul ... ACCIDENT rutier cu doua mașini…

- Autospeciala de politie implicata intr-un accident rutier pe DN 1, intre Sebes si Alba Iulia, in zona Izvorului lui Homosteanu. Se pare ca un autoturism ar fi iesit in fata acesteia, de pe un drum secundar. Doi politisti sunt raniti. Traficul nu este blocat. Știre in actualizare Citește Doi polițiști…