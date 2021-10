Stiri pe aceeasi tema

- De un sfarsit cumplit a avut parte un barbat de 41 de ani, din Buzau, angajat la firmei care se ocupa de curatenia orasului. Acesta a fost accidentat mortal, in timp ce traversa strada, de un barbat de 42 de ani care se afla la volanul unei autoutilitare.

- Vești proaste cu privire la unul dintre vaccinurile autorizate in Europa, dupa ce, miercuri, Slovenia a decis suspendarea temporara a acestuia, din cauza decesului unei tinere de 20 de ani, la cateva zile dupa vaccinare. Cel care a facut anunțul a fost ministrul sloven al Sanatatii Janez Poklukar, citat…

- Catalin Moroșanu a devenit pieton incepand cu ziua de ieri, asta deoarece ”Moartea din Carpații” a fost prins conducand cu viteza peste limita legala in Buzau. Polițiștii l-au oprit, iar el a ramas fara permis auto pentru o perioada de 90 de zile.

- Un grav accident rutier a avut loc in Iași, in cursul nopții trecute, in urma caruia un tanar de 27 de ani și-a pierdut viața. Un martor care a asistat la intreaga scena a anunțat autoritaților. Conforma acestuia, tanarul a fost izbit de un TIR. Tanar lovit de o mașina Accidentul rutier a avut loc […]…

- Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, un tanar de 29 de ani a decedat, dupa ce mașina in care se afla a intrat in coliziune cu un TIR care se deplasa din sens opus. Tragedia a avut loc in noaptea de duminica spre luni, pe DN17, pe raza localitații Susenii Bargaului. Accident grav pe DN 17 Barbatul a […] The…

- Pompierii buzoieni, care au participat la stingerea incendiilor din Grecia, au intervenit la un accident rutier produs chiar in fata lor, acordand primul ajutor unui motociclist ranit. “Pe drumul spre casa, cei 10 pompieri buzoieni ce au actionat pe teritoriul Greciei au dovedit inca o data empatia…

- Un accident rutier soldat cu patru victime, dintre care doi copii, s-a produs marti dimineata, 10 august, in comuna Horia. “In aceasta dimineața, pompierii romașcani au fost inștiințați despre producerea unui accident rutier pe DN 15 D, pe raza comunei Horia. La locul solicitarii s-au deplasat doua…

- Crește bilanțul morților in urma exploziei de la Petromidia. Al doilea muncitor ranit grav a murit, sambata seara, intr-un spital din Germania. “Din pacate, cu regret va confirmam faptul ca al doilea angajat Rompetrol Rafinare – transferat anterior la o unitate medicala specializata din Germania, a…