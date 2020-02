Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier coliziune intre un autocamion si un autobuz a avut loc in localitatea Galatii Bistritei, trasnmite ISU Bistrita Nasaud.Soferul autocamionului este incarcerat si se afla in stop cardio respirator, iar in autobuz sunt 8 victime din care doua incarcerate.La victima aflata in stop cardio…

- Tragedie in ziua de Craciun langa Timișoara. O persoana a murit și noua au fost ranite, miercuri, in urma impactului frontal dintre doua mașini, intre localitațile Remetea Mare și Bucovaț, din județul Timiș, transmite realitateadetimis.net. In zona a fost solicitat elicopterul SMURD, iar printre raniți…

- Zece persoane, intre care patru copii, au fost implicate intr-un accident rutier produs, miercuri, in apropiere de Timisoara, intre localitatile Remetea Mare si Bucovat. Un om a fost declarat decedat, iar o alta persoana este preluata de elicopterul SMURD.

- Iarna face ravagii in Statele Unite. Puternice furtuni de zapada au devastat statele Connecticut, New Jersey, Pennsylvania si Iowa. O persoana a murit si 40 au fost ranite intr-un accident in lant in care au fost implicate 20 de masini.

- Doi barbati au ajuns la spital, marti dimineata, in urma unui accident rutier petrecut in comuna Cilieni, un autoturism intrand in coliziune cu o autoutilitara. Soferul autoutilitarei a ramas incarcerat, in urma impactului.

- Un accident rutier s-a produs, vineri dupa amiaza, pe DE 584, Km 10, intre o platforma și un autobuz plin cu pasageri. Șoferul platformei a ramas incarcerat. Au intervenit Detașamentul 2 al ISU Braila cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, un echipaj de descarcerare și doua ambulanțe ale SAJ…

- Traficul rutier pe Drumul National 7 a fost blocat, vineri, intre localitatile Boita si Lazaret, judetul Sibiu, dupa ce un TIR s-a rasturnat peste au autoturism. O persoana a murit si doua sunt ranite. Centrul Infotrafic anunta ca pe DN7 Ramnicu Valcea – Sibiu, la kilometrul 250, in zona localitatii…

- Cel putin 13 persoane si au pierdut viata si 20 au fost ranite miercuri in vestul Slovaciei in urma coliziunii intre un autocar si un camion, a anuntat politia, transmite AFP, potrivit agerpres.ro. 39;Pot sa confirm decesul a 13 persoane, 20 sunt ranite intr un accident in apropiere de Nitrianske Hrnciarovce,…