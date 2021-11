Accident rutier în Bistrița Năsăud. Un autocar și o autocisternă s-au ciocnit Un accident rutier a avut loc intre un autocar și o autocisterna in localitatea Lechința, județul Bistrița Nasaud. Avand in vedere numarul persoanelor implicate, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție care presupune suplimentarea resurselor medicale de la fața locului. Pompierii salvatori intervin cu 3 autospeciale de stingere, 1 descarcarare, 2 ambulante SMURD, 2 ambulante ale Serviciului Județean de Ambulanta și 1 unitate de terapie intensiva mobila. The post Accident rutier in Bistrița Nasaud. Un autocar și o autocisterna s-au ciocnit appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

