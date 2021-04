Accident rutier in Amzacea-judetul Constanta. O victima in stare grava

Stiri pe aceeasi tema

- Situația COVID din județul Cluj se imbunatațește de la o zi la alta! Acest lucru se poate observa atat la rata de infectare scazuta la nivel de județ, cat și la numarul pacienților in stare grava internați la Terapie Intensiva.Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: - Rata incidenței…

- Un barbat a ajuns in stare grava la Urgențe dupa ce și-a prins piciorul la un motocultor. Totul s-a intamplat la Nadisu Hododului. Victima este conștienta și cooperanta. Barbatul, de 56 de ani, a fost preluat de elicopterul SMURD și transportat la UPU Oradea. Vom reveni cu detalii.

- Clujul are o rata de infectare cu COVID-19 de aproape 6 la mia de locuitori. Numarul de teste realizate în ultima zi a fost de 1.943 din care 896 diagnostic grupe de risc, 475 teste efectuate la cerere și 572 teste rapide. Situația…

- In urma cu puțin timp, pe DN13 km 120+780, intre Hetiur și Sighișoara, a avut loc un grav accident de circulație, o coliziune intre un autotren și o autoutilitara. Echipajele de salvare sosite la fața locului executa manevre pentru descarcerarea conducatorului auto de pe autoutilitara. Circulația in…

- Din ce in ce mai mulți artiști romani cad victima virisului SARS-COV2. O noua victima este inițiatorul celebrei trupe rock Cargo, Adi Barar. Artistul, conform informațiilor de ultima ora, s-ar afla internat in stare grava. Adi Barar, in stare grava, infectact cu COVID-19 Fondatorul celebrului grup rock…

- Un acrobat de la Circul Globus din București a cazut, vineri, de la o inalțime de aproximativ 7 metri, informeaza news.ro . Acrobatul are 20 de ani și a fost gasit inconstient de catre echipajele de interventie, fiind intubat si transportat la Spitalul de Urgența Floreasca. „Prea multe informații nu…

- Trenul R 2231 care circula pe relația Remetea Mica-Timișoara Nord a surprins și lovit, in jurul orei 6.00, un autoturism, la trecerea la nivel semnalizata cu IR, de la Km 6+360. In tren se aflau 30 de calatori care nu au necesitat ingrijiri medicale. In autoturism se afla doar șoferița care, in urma…

