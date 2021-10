Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| ACCIDENT rutier in lanț pe DN1: 3 mașini și 9 persoane implicate in CARAMBOL. O persoana, transportata la spital ACCIDENT rutier in lanț pe DN1: 3 mașini și 9 persoane implicate in CARAMBOL. O persoana, transportata la spital Un accident rutier a avut loc duminica, 3 octombrie, in jurul orei 18.00,…

- ACCIDENT rutier pe raza localitații Bistra. O minora a ajuns la spital dupa ce doua mașini s-au lovit, pe un drum comunal Un accident rutier s-a produs joi seara pe raza localitații Bistra. O minora de 13 ani a ajuns la spital dupa ce doua autoturisme s-au lovit. Potrivit IPJ Alba, la data de 30 septembrie…

- Un accident rutier a avut loc vineri seara, pe Autostrada A1, intre Sebeș și Oraștie. Doua persoane au fost ranite dupa un impact intre doua mașini și o autoutilitara. Potrivit ISU Alba, Garda de intervenție Sebeș a fost solicitata sa intervina pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea…

- Un accident rutier s-a produs sambata in localitatea Vinerea. Trei persoane au ajuns la spital dupa ce doua mașini s-au lovit pe strada Principala din localitate. Potrivit IPJ Alba, la data de 7 august 2021, in jurul orei 19:20, pe strada Principala, din localitatea Vinerea, o femeie, de 34 de ani,…

- Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina astazi in Murfatlar, judetul Constanta.Conform medicului Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta al judetului Constanta, este vorba despre un accident rutier in urma caruia un pieton a fost ranit.Victima este o fetita…

- O femeie de 83 de ani și un copil de 10 ani au fost raniți și au ajuns la spital, in urma unui accident rutier petrecut marți, in jurul orei 09.oo, pe DN1, in zona localitații Santimbru. Potrivit IPJ Alba, la data de 27 iulie 2021, in jurul orei 09.00, pe DN 1, la kilometrul […] Citește Un copil și…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut pe strada Valea Sebeșului din Petrești. Un tanar a lovit cu mașina un autoturism condus de o femeie. Ambii șoferi sunt din Sebeș. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 21 iulie, in jurul orei 8.30, pe strada Valea Sebeșului, din localitatea Petrești,…