Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 20 septembrie, o femeie de 76 de ani din Mireșu Mare a decedat la Spitalul Judetean de Urgenta Constantin Opris Baia Mare, in urma unui accident rutier. In fapt, la data de 19 septembrie, in jurul orei 16.00, polițiștii Postului de Poliție Mireșu Mare au intervenit la un accident rutier produs…

- FOTO ȘTIREA TA| ACCIDENT RUTIER in Alba Iulia: O biciclista a fost LOVITA pe trecerea de pietoni, de o mașina. A fost dusa la spital La data de 6 august 2021, in jurul orei 20.00, pe Bulevardul Incoronarii, din Alba Iulia, o femeie de 63 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism a acroșat…

- O tanara de 17 ani din Alba Iulia, care traversa strada pe bicicleta, pe o trecere de pietoni de pe Bulevardul Incoronarii din Alba Iulia, a fost lovita de un autoturism, condus de o femeie de 63 de ani, au transmis reprezentații IPJ Alba. Accidentul s-a produs vineri, 6 august, in jurul orei 20.00.…

- Accident rutier pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din Constanta. Un pieton a fost lovit.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs pe bulevardul…

- Accident cu doua victime la o trecere de pietoni din municipiul Sibiu. O femeie din Alba, in varsta de 70 de ani, și un barbat din Sibiu au fost loviți de o mașina in timp ce traversau o strada pe trecerea de pietoni. Cele doua victime au fost transportate la spital. Potrivit IPJ Sibiu, pe […] Citește…

- Femeie din Alba, RANITA intr-un ACCIDENT rutier in Hunedoara. Motocicleta pe care se afla a fost lovita de o mașina care nu a acordat prioritate Femeie din Alba, RANITA intr-un ACCIDENT rutier in Hunedoara. Motocicleta pe care se afla a fost lovita de o mașina care nu a acordat prioritate In data de…