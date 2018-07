Stiri pe aceeasi tema

- Sase masini au fost implicate, luni, intr-un accident rutier pe DN39, in zona localitatii Agigea, judetul Constanta, o persoana fiind ranita. Traficul se desfasoara cu dificultate, potrivit Centrului Infotrafic.

- Șase mașini au fost implicate, luni, intr-un accident rutier pe DN39, in zona localitații Agigea, județul Constanța, o persoana fiind ranita. Traficul se desfașoara cu dificultate, potrivit Centrului Infotrafic. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul s-a produs pe DN39 (E87) Mangalia – Constanta,…

- Un accident in lant a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN39 pe podul de la Agigea.Din primele informatii mai multe masini au fost implicate, iar o persoana ar fi fost ranita. In zona se circula alternativ pe o singura banda. Din cauza accidentului traficul este ingreunat. Potrivit IPJ Constanta, sase…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN39 intre localitatile Tuzla si Costinesti, Din primele informatii doua masini au fost implicate. Traficul in zona este ingreunat. Pe sensul catre Constanta traficul este aglomerat, coloana de masini intinzandu se de la 23 AUgust catre Tuzla.…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in parcarea hipermarketului Vivo din Constanta. Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 17:20, un barbat, de 47 de ani, avand stationat autoturismul in parcarea exterioara a hipermaketului VIVO, din Constanta, in momentul plecarii de pe loc,pe…

- Traficul rutier este ingreunat pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta, pe sensul de mers catre Capitala, in urma unui accident in lant in care au fost implicate trei autoturisme. In schimb, pe DN 1, in statiunile de pe Valea Prahovei, la aceasta ora sunt valori normale de trafic.Potrivit Centrului…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta. O tanara de 25 de ani a fost ranita. Potrivit IPJ Constanta, la data de 4 mai a.c., ora 16:18, un barbat, in varsta de 68 de ani, a condus un autoturism pe strada Ion Lahovari, dinspre bulevardul Mamaia.In momentul in care…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Ilfov, pe DN1 Bucuresti Ploiesti, pe raza localitatii Tancabesti, a avut loc un accident in care au fost implicate 3 autoturisme patrundere pe contrasens . Traficul pe sensul catre Ploiesti este blocat. Se estimeaza…