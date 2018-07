Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Suceava.Potrivit ISU Suceava, evenimentul rutier a avut loc intre localitatile Falticeni si Bunesti.Din primele informatii patru masini au fost implicate, iar cinci persoane vor fi transportate la spital pentru investigatii medicale…

- Doua persoane au murit și alte 5 au fost ranite într-un accident de circulație grav produs joi pe DN22, între un microbuz de transport persoane și un autotren.Accidentul s-a produs între localitațile Șuțești și Gradiștea, pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de…

- "Accidentul a avut loc in jurul orei 01.20. Un șofer in varsta de 29 de ani conducea autoturismul pe DN 59 C, intre Sannicolau Mare și localitatea Nerau, iar pe fondul vitezei excesive a parasit partea carosabila, in partea dreapta a sensului de mers, lovind parapetul metalic și podul unui canal…

- Doi tineri au murit, iar alte patru persoane, cu varste intre 14 și 24 de ani, au murit, in noaptea de marți spre miercuri, dupa ce mașina in care se aflau a lovit parapetul și un pod, din cauza vitezei prea mari, pe un drum din județul Timiș, transmite corespondentul Mediafax.Accidentul rutier…

- Patru autoturisme au fost implicate, sambata dimineata, intr-un accident rutier pe DN 6, in judetul Giurgiu, doua persoane fiind ranite. Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul s-a produs intre localitatile Stalpu si Valea Plopilor din judetul Giurgiu, unde un sofer a intrat pe contrasens,…

- Doua persoane au murit si alte trei au fost ranite intr un accident produs marti dimineata pe DN 67, la Mihaesti, intre un autoturism taximetru si o autoutilitara, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Valcea citati de Agerpres.ro. In urma impactului, soferul taximetrului…

- Trei persoane au murit si doua au fost ranite in urma unui accident rutier produs marti in localitatea Redea, la fata locului intervenind si un elicopter SMURD care va transporta unul dintre raniti, un baiat de 12 ani, la un spital din Craiova, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Accident cumplit . O persoana a murit, iar alte sase au fost ranite. Un microbuz de transport persoane s-a ciocnit cu o masina Un mort si sase raniti, dupa ce un microbuz de transport persoane s-a ciocnit cu o masina. Accidentul de circulatie s-a produs, sambata seara, in localitatea Varias din judetul…