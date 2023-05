ACCIDENT rutier grav pe raza localității Rimetea. Un motociclist este în stare gravă ACCIDENT rutier grav pe raza localitații Rimetea. Un motociclist este in stare grava Un accident rutier grav s-a produs duminica dupa-amiaza, pe raza localitații Rimetea. Din primele informații, un motocilist este in stare grava. Potrivit IPJ Alba, pe raza localitații Rimetea, județul Alba, a avut loc un accident in care a fost implicat un motociclist. Din primele date, motociclistul ar fi in stare grava. Cercetarea la fața locului […] Citește ACCIDENT rutier grav pe raza localitații Rimetea. Un motociclist este in stare grava in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

