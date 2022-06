ACCIDENT rutier GRAV pe DN1 Sebeș-Sibiu: TREI VICTIME, din care una posibil decedată. Trafic OPRIT ACCIDENT rutier GRAV pe DN1 Sebeș-Sibiu: TREI VICTIME, din care una posibil decedata. Trafic OPRIT ACCIDENT rutier GRAV pe DN1 Sebeș-Sibiu: TREI VICTIME, din care una posibil decedata. Trafic OPRIT Un accident rutier grav a avut loc astazi, 16 iunie 2022, pe autostrada DN1 Sebeș-Sibiu, in cursul acestei dimineți. Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este oprit pe DN 1, intre Sebeș și Sibiu, din cauza unui accident rutier care s-a […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 63 de ani din judetul Bihor a murit, vineri, in urma unui accident petrecut pe DN1, in localitatea clujeana Poieni, eveniment in care au fost implicate cinci autovehicule. „La data de 17 iunie, in jurul orei 15,40, politistii au fost semnalati sa intervina la un accident rutier produs pe…

- ACCIDENT rutier GRAV pe DN 1 Sebeș-Sibiu: Trei raniți dupa impactul dintre doua autovehicule. TRAFIC INTRERUPT ACCIDENT rutier GRAV pe DN 1 Sebeș-Sibiu: Trei raniți dupa impactul dintre doua autovehicule. TRAFIC INTRERUPT Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca…

- Un accident rutier grav s a produs pe autostrada A1.Este vorba despre un barbat de 49 de ani, din municipiul Constanta, care, in timp ce conducea un autoturism pe autostrada A1, sensul de mers Deva Hodlea, la km. 396, a incercat sa evite o roata de la un ansamblu rutier, a lovit o si a fost proiectat…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Iasi.Potrivit ISU Iasi, un autoturism a intrat intr un copac. Trei persoane au fost ranite, una idntre victime fiind incarcerata. Evenimentul rutier a avut loc in comuna Cotnari, pe DC144.La fata locului a intervenit Sectia de Pompieri…

- ACCIDENT rutier la Sancel: O șoferița de 22 de ani a acroșat o tricicleta electrica condusa de un varstnic de 87 de ani. Barbatul a ajuns la spital ACCIDENT rutier la Sancel: O șoferița de 22 de ani a acroșat o tricicleta electrica condusa de un varstnic de 87 de ani. Barbatul a ajuns la spital Un…

- O coliziune intre doua masini a avut loc joi, 21 aprilie, pe o strada din Agnita - Sibiu. Intr-una din masini se aflau trei copii cu varste intre 1 si 6 ani, iar in cealalta un minor de 15 ani. Cu totii s-au ales cu grave leziuni, alaturi de adultii pe care-i insoteau.

- Trei persoane au murit si trei au fost ranite in urma unui accident rutier produs, in aceasta dupa amiaza, pe drumul european 85, intre localitatile Racaciuni si Cleja.La sosirea fortelor de interventie s a constatat ca in accident sunt implicate patru autoturisme. In urma coliziunii dintre acestea…

- Traficul rutier este restrictionat, vineri dupa-amiaza, pe DN 1B, la Valea Calugareasca, din cauza unor scurgeri de gaze rezultate in urma unui accident, la fata locului actionand echipe ale Distrigaz. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, circulația este intrerupta pe DN 1B Valea Calugareasca…