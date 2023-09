Accident rutier grav pe DN 72: 3 răniți într-o coliziune între un autoturism și o ambulanță Intr-un incident șocant care a avut loc in localitatea Razvad de pe DN 72, un autoturism a intrat in coliziune cu o ambulanța, lasand in urma trei persoane ranite. Traficul este blocat pe ambele sensuri ale drumului in acest moment. La fața locului au intervenit imediat forțe de intervenție, inclusiv polițiști și echipaje medicale. Polițiștii [...] The post Accident rutier grav pe DN 72: 3 raniți intr-o coliziune intre un autoturism și o ambulanța first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

