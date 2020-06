Accident rutier grav pe DN 17. Coliziune intre doua autoturisme cu 4 ocupanti. Un barbat a murit pe loc

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7 (E81) Ramnicu Valcea - Sibiu, la kilometrul 237+500 de metri, in zona localitatii Caineni, judetul Valcea, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua tiruri si doua autoturisme. Potrivit primelor date,…

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara pe raza localitații Panaci unde șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un stalp. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, in accident au fost implicate șase persoane toți barbați din care unul de 46…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este intrerupt pe DN 2E, intre localitatile. Falticeni si Gura Humorului, judetul Suceava, dupa ce a avut loc o coliziune intre un autocamion si un autoturism.Din primele informatii, in urma impactului, doua…

- Un accident rutier grav a avut loc in noapte de duminica spre luni, in comuna Clinceni din județul Olt. Un tanar care conducea ilegal fara permis a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un cap de pod, impactul fiindu-i fatal.

- Un accident rutier grav a avut loc astazi, in jurul orei 22.00, pe DN1 R, in localitatea Baraști – comuna Albac, cu doua autoturisme implicate și o victima incarcerata. Stația Campeni intervine cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o ambulanța SMURD și o ambulanța SAJ pentru acordare prim ajutor…

- Din primele cercetari efectuate la fața locului, in timp ce conducea un autoturism in localitatea Comisoaia, pe DN2 E85, un barbat de 38 de ani, din Braila, ar fi pierdut controlul autoturismului si a intrat in coliziune cu un alt autoturism ce se deplasa pe sensul opus de circulație, condus de un barbat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2 Buzau ndash; Ramnicu Sarat, la kilometrul 131 600 de metri jud Buzau a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme.In urma evenimentului o persoana a decedat iar alte doua au fost ranite usor.…

- Accident terifiant in satul Corten, raionul Taraclia. Un barbat a murit dupa ce masina in care se afla s-a izbit violent intr-un copac.Tragedia s-a produs in aceasta noapte, la iesirea din localitate, dupa ce victima a pierdut controlul volanului, iar vehiculul a derapat de pe traseu.