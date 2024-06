Stiri pe aceeasi tema

- O femeie si-a accidentat mama in timp ce incerca sa parcheze masina in curtea casei, in localitatea Armeni, judetul Sibiu, desi nu detine permis de conducere, relateaza News.ro.Politistii sibieni au fost solicitați, marți, sa intervina la un accident rutier petrecut in localitatea Armeni, soldat cu…

- Accident cu șapte victime, sambata dupa-masa, langa Recaș. Au fost implicate un autoturism in care se afla doar șoferul și o autospeciala a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența din Recaș, care se deplasa la o intervenție. A fost alertat elicopterul SMURD CS.

- A sunat alarma la Inspectoratul pentru Situații de Urgența "Dobrogea" al județului Constanța, in prima zi de Paște! Echipajele de pompieri s-au echipat rapid și s-au mobilizat pentru o operațiune speciala de 'cautare', totul contracronometru.

- Un raport al Direcției de Sanatate Publica Salaj arata ca numarul salajenilor tratați in Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența din Zalau crește de la an la an. Numai anul trecut, au ajuns la UPU zeci de salajeni sub influența drogurilor și bauturilor alcoolice. Asistenții sociali…

- Tanarul polițist din Botoșani, lovit de o mașina in timp ce se afla in serviciu, se afla in stare grava . El a fost transferat la o clinica din București, in coma. Tanarul polițist in varsta de 24 de ani a fost implicat intr-un accident vineri seara, in timp ce iși desfașura atribuțiile de…