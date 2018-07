Accident rutier grav la Tuzla. Salvatorii de la SMURD fac eforturi pentru salvarea victimei

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile thailandeze au declarat duminica ca intentioneaza sa evacueaze o zona din jurul pesterii in care ceo 12 baieti si antrenorul lor de fotbal au ramas prinsi, pentru a asigura „o operatiune de salvare”, relateaza Reuters.

- Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute, pe raza localitatii Bucov, judetul Prahova, pe DN1 B. Raluca Vasiloae, purtatorul de cuvant al ISU Prahova a declarat, pentru ZIUA de Constanta, ca in eveniment sunt implicate doua autoturisme in care se aflau patru ocupanti, iar trei victime…

- In aceasta dimineata, in jurul orei 04.00, a sunat alarma la ISU Dobrogea.Militarii erau solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un autoturism, in satul Culmea, Zona Troitei, care apartine de orasul Ovidiu.Pentru interventie militarii au plecat la locul evenimentului cu…

- Un copil de șase luni a fost transportat de la Spitalul Clinic Republican din capitala in orașul București. Micuțul a fost diagnosticat cu insuficiența hepatica acuta și se afla in stare constanta stabila.

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe strada Traian din Constanta. Un copil de aproximativ 12 ani a fost lovit de o masina in timp ce traversa pe trecerea de pietoni.Un echipaj de politie si o ambulanta SMURD se afla la fata locului.Traficul in zona este ingreunat.Baiatul a fost preluat…

- In municipiul Constanta a inceput sa ploua, de la ora 12.35 si pana la ora 13.30 fiind in vigoare codul portocaliu emis de Administratia Nationala de Meteorologie, care a schimbat codul galben in vigoare astazi, intre 12.40 si 13.40.Este vizat judetul Constanta, cu zonele Constanta, Navodari, Ovidiu,…

- Transgaz SA aduce la cunostinta partenerilor faptul ca in cadrul Etapei Angajante a procesului de capacitate incrementala pentru punctul Tuzla desfasurata in perioada 03.05. 18.05.2018, a primit cereri angajante de capacitate incrementala pentru punctul de intrare in SNT, preconizat a fi creat in zona…

- Mai multe strazi din Constanța și Eforie au fost inundate, în aceasta dimineața, în urma unei ploi torențiale, reprezentanții regiei de apa având peste 40 de intervenții. „Pâna la aceasta ora, din cauza ploilor, la dispeceratul societații s-au înregistrat…