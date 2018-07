Accident rutier grav la sensul giratoriu de la Lazu. Doua masini implicate. Doua victime. Clipe dramatice pentru salvatorii de la SMURD

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a avut loc, acum cateva minute, pe raza comunei Balta Doamnei, sat Lacul Turcului, judetul Prahova. Raluca Vasiloae, purtatorul de cuvant al ISU Prahova, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca se intervine cu o autospeciala de lucru cu apa si spuma, o autospeciala cu modul de…

- Șase mașini au fost implicate intr-un accident rutier care a avut loc pe DN39, in zona localitații Agigea, din județul Constanța. O persoana a fost ranita, suferind leziuni ușoare. Traficul a fost op...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta searap pe strada Ion Luca Caragiale din municipiul Constanta. Din primele informatii doua masini au fost implicate. Este vorba despre un Matiz si un Renault. ...

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe strada Varul cu Dor din Constanta. Doua masini au fost avariate serios. La fata locului se afla un echipaj SMURD.Potrivit ISU Constanta, cinci persoane au fost ranite in urma evenimentului rutier. ...

- Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute, pe raza localitatii Bucov, judetul Prahova, pe DN1 B. Raluca Vasiloae, purtatorul de cuvant al ISU Prahova a declarat, pentru ZIUA de Constanta, ca in eveniment sunt implicate doua autoturisme in care se aflau patru ocupanti, iar trei victime…

- Un accident rutier s a petrecut in aceasta seara in Constanta, in zona ICIL, la intersectia dintre bulevardele IC Bratianu si 1 Decembrie 1918.Au fost implicate doua masini, un Porsche si un Volkswagen Passat.Nicio persoana nu a fost ranita, inregistrandu se doar pagube materiale, in urma avarierii…

- Un copil, de 3 ani, a fost grav ranit, alte doua persoane au suferit multiple traumatisme și trei au scapat tefere in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN39 intre Eforie Nord și Eforie Sud in urma coliziunii a trei autoturisme. Traficul rutier a fost blocat aproape o ora.

- Traficul rutier este ingreunat pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta, pe sensul de mers catre Capitala, in urma unui accident in lant in care au fost implicate trei autoturisme. In schimb, pe DN 1, in statiunile de pe Valea Prahovei, la aceasta ora sunt valori normale de trafic.Potrivit Centrului…