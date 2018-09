Accident rutier grav la Pata cu trei victime. Șoferul vinovat a fugit de la fața locului La data de 1 septembrie în jurul orei 15.50, pe raza localitatii Pata, comuna Apahida, judetul Cluj, s-a produs un eveniment rutier în urma caruia o persoana a fost ranita grav, doua au suferit rani usoare, iar un autoturism a fost avariat. “Un barbat de 23 de ani, din comuna Vultureni, judetul Cluj, în timp ce conducea un autoturism pe raza localitatii Pata, comuna Apahida, judetul Cluj, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, a pierut controlul asupra directiei de deplasare si s-a rasturnat în afara partii carosabile. În urma accidentului,… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

monitorulcj.ro

