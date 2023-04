Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Accident rutier cu trei victime la Zimnicea aprilie 19, 2023 19:02 Trei persoane au ajuns la spital, cu diferite traumatisme, in urma unui accident rutier produs miercuri in orașul Zimnicea. Au fost implicate doua autoturisme, pompierii intervenind cu o autospeciala de stingere, un SMURD,…

- Pe DN 22F Nalbant – Isvoarele, km. 10+830m, judetul Tulcea, traficul rutier a fost oprit, pe ambele sensuri de mers, pentru a permite preluarea victimelor rezultate in urma unui accident rutier, de catre un elicopter SMURD, arata Centrul Infotraci din IGPR.Conform sursei citate, este estimata reluarea…

- Pe DN 22F Nalbant – Isvoarele, km. 10+830m, judetul Tulcea, traficul rutier a fost oprit, pe ambele sensuri de mers, pentru a permite preluarea victimelor rezultate in urma unui accident rutier, de catre un elicopter SMURD, arata Centrul Infotraci din IGPR.Conform sursei citate, este estimata reluarea…

- Patru persoane, intre care doi minori, au fost ranite intr un accident rutier produs pe raza localitatii Tantareni, in care au fost implicate 3 autoturisme si un autotren, a informat, luni, purtatorul de cuvant al ISU Gorj, Florin Chisim.Potrivit acestuia, la fata locului intervin 3 autospeciale pentru…

- Un accident rutier cu 7 victime s-a petrecut pe DN13, in dreptul localitații Rupea. Una dintre victime, un barbat de 26 de ani, a suferit o fractura de bazin și a fost preluata de elicopterul SMURD

- Astazi, in jurul orei 10:55, politisti din cadrul Postului de Politie Jurilovca, au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier in localitatea Visina.Din primele cercetari efectuate de catre politisti s a stabilit faptul ca un barbat de 45 de ani, din localitatea Nufarul, in timp ce…

- ISU Alba a anunțat ca pompierii miltari din Alba Iulia intervin la un accident rutier, produs in zona Kaufland Cetate, pentru asigurarea masurilor PSI. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor PSI la un accident rutier produs in mun. Alba Iulia, zona Kaufland – Stadion.…

- UPDATEIn sprijinul fortelor, a fost solicitat elicopterul SMURD care a preluat victima si a transportat o la spital pentru ingrijiri si investigatii medicale suplimentare. Pompierii au actionat si pentru asigurarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor la locul evenimentului., mai transmite…