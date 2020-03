Accident rutier grav la ieşirea din Slatina. Traficul este blocat Un accident rutier a a vut loc in urma cu putin timp, la ieșirea din municipiul Slatina, catre municipiului Pitesti. Din primele informații o persoana este incarcerata. Traficul a fost blocat pe Drumul Național 65/ E 574 . Autovehiculele a caror masa maxima autorizata este sub 3,5 tone sunt direcționate pe ruta: Slatina-Drumul Județean 653 -sat Recea-Drumul Județean 657 comuna Valea Mare – Drumul Național 65/E574 Autovehiculele, cu masa maxima autorizata peste 3,5, vor aștepta pe Drumul Național 65, pana la deblocare. Echipajele poliției rutiere sunt la fața locului pentru dirijarea traficului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

