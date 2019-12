Accident rutier grav, la Capitol, in Constanta. Sunt implicate un BMW si un taxi. Doua victime (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in jurul orei 11:15, un barbat de 66 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din municipiul Constanta, dinspre bulevardul Tomis catre strada Soveja si la intersectia cu strada Cameliei a efectuat virajul la stanga fara sa se asigure, ocazie cu care a intrat in coliziune…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 7 Sibiu ndash; Ramnicu Valcea, la kilometrul 202 600 metri, intre localitatile Calimanesti si Brezoi, judetul Valcea, traficul rutier se desfasoara dirijat, pe un fir, alternativ, din cauza unui accident.O platforma…

- Un accident rutier s a petrecut in statiunea Mamaia din Constanta. Este vorba despre un accident rutier usor, pe fondul coliziuni fata spate, intre doua autoturisme.Conducatorul auto care ar fi provocat accidentul se afla sub influenta bauturilor alcoolice, rezultatul cu aparatul etilotest fiind de…

- Un grav accident rutier a fost anuntat, acum cateva minute la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Potrivit apelului evenimentul rutier a avut loc la intrare in Medgidia dinspre Satu Nou.In accident sunt implicate un autoturism si un atelaj hipo.Au rezultat doua victime neincarcerate.la…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in comuna Agigea, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier.In accident au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului, au rezultate trei victime constiente.…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs pe strada Baba Novac .Impactul s a produs intre doua autoturisme si s a soldat cu doua victime constiente.…

- ISU Ialomita intervine, in aceste momente cu trei autospeciale de stins incendii cu apasi spuma, doua autospeciale cu modul de descarcerare, trei ambulante SMURD, o ambulanta pentru victime multiple, si trei ambulante SAJ, la un accident rutier intre un microbuz si un tir pe DN 2 A, sat Sfantu Gheorghe,…

- Un accident rutier a fost anuntat la Dispeceratul integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta prin telefonul de urgenta 112.Potrivit apelantului evenimentul rutier a avut loc, putin inainte de miezul noptii, in intersectia strazilor Unirii cu Rachitasi, din municipiul Constanta.La locul indicat de…