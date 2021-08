Accident rutier grav intre Movilita si Topraisar-judetul Constanta. Un pieton a fost lovit mortal Un grav accident a avut loc, imediat dupa miezul noptii, intre Movilita si Topraisar, pe sensul de mers spre Topraisar. Martorii spun ca victima este o femeie iar echipajul sosit la fata locului in urma apelului la 112 nu a mai pututu sa ii fie de ajutor. In cauza a fost deschis un dosar penal anchetatorii urmand sa stabileasca cine se face vinovat de producerea nenorocirii. Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanta ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

