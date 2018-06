Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier grav produs pe DN66 Foto: Arhiva. Cinci persoane au fost ranite în aceasta dimineața într-un accident rutier grav produs pe DN66, în dreptul localitații Galați, aproape de comuna Pui din județul Hunedoara Accidentul s-a produs în jurul orei…

- Patru autoturisme au fost implicate, sambata dimineata, intr-un accident rutier pe DN 6, in judetul Giurgiu, doua persoane fiind ranite. Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul s-a produs intre localitatile Stalpu si Valea Plopilor din judetul Giurgiu, unde un sofer a intrat pe contrasens,…

- Un microbuz și un autoturism au fost implicate intr-un accident care a avut loc in Rebrișoara, langa Podul Rebrei, pe DN 17D, la intersecția cu DJ 172. In cele doua mașini se aflau in total 10 persoane, dintre care 3 au fost ranite. La fața locului s-au deplasat doua echipaje ale Serviciului de Ambulanța…

- Sapte persoane au fost implicate intr-un accident rutier produs duminica dimineata pe DN 17, in judetul Bistrita-Nasaud, fara a fi necesara transportarea acestora la spital. In accident au fost implicate doua autoturisme, unul dintre ele lovind un stalp de electricitate care s-a prabusit pe sosea.

- Un grav accident rutier s-a petrecut ieri dimineața pe Drumul European 70, in localitatea Bujoreni. Un autoturism s-a ciocnit frontal de un microbuz. In urma accidentului o persoana a murit, iar alte 9 au ajuns la spital. Este cel mai grav accident rutier din acest an petrecut pe drumurile din județul…

- Doua autoturisme au fost implicate joi seara intr-un accident rutier produs pe soseaua spre Ploiesti. Potrivit IPJ Politiei, doua persoane au fost ranite usor si au fost transportate la spital.

- Un accident de circulație, in care au fost implicate doua autovehicule, s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 08:25, pe DN17, pe raza localitații bistrițene Uriu. Potrivit primelor informații, in accidentul rutier au fost implicate doua autovehicule – un autoturism (in care se aflau doua persoane…

