Accident rutier grav in sensul giratoriu de la Palazu Mare-Constanta. O masina rasturnata. O victima

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier la iesire din Constanta, spre Valu lui Traian.Un accident rutier s a produs joi, la iesire din Constanta spre Valu lui Traian.Un autoturism a intrat intr un parapet.Potrivit ISU Constanta, o persoana este ranita. Aceasta este constienta. ...

- Un accident rutier a fost anuntat in aceasta dimineata, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, in jurul orei 04.30.Potrivit apelantului evenimentul rutier s a produs pe DJ 228, spre satul Culmea, orasul Ovidiu.Acesta a mai explicat salvatorilor ca este implicat un autoturism,…

- O femeie de 60 de ani, din Marasesti, a decedat, duminica dupa amiaza, dupa ce a pierdut controlul masinii pe care o conducea si a intrat intr-un cap de pod, pe DN2-E85, la Garoafa, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, relateaza Agerpres. "Printr-un apel la 112, a fost…

- Accident la intersectia DN 22 cu DJ 226 in zona Sibioara judetul ConstantaUn grav accident rutier a fost anuntat in urma cu cateva minute la dispeceratul ISu Ambulanta, prin telefonul de urgenta 112.Apelantul a anuntat ca evenimentul rutier s a petrecut la intersectia DN 22 cu DJ 226 in zona Sibioara…

- Accident rutier, in Piata Brotacei, in fata la China Mall din Constanta.Un accident rutier a fost anuntat in urma cu cateva minute la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Apelantul a explicat dispecerului ca o masina a lovit un pieton.Acesta a mai indicat ca loc al evenimentului…

- Un accident rutier a fost anuntat, in jurul orei 06.15, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al Judeetului Constanta, prin telefonul de urgenta 112. Apelantul a spus ca un pieton a fost lovit de o masina.Acesta a mai indicat ca loc al evenimentului intrarea in Medgidia dinspre satu Nou. La locul precizant…

- In aceasta seara, in jurul orelor 18:50, in sensul giratoriu din zona Gara Mare din municipiul Targu Mureș, a avut loc un accident de circulație in care un autovehicul s-a rasturnat pe carosabil. In accident au fost implicate o autoutilitara și un autoturism care au intrat in coliziune. In urma accidentului…

- Accident in Lazu zona benzinariei RompetrolUn accident de circulatie a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta. Apelantul a explicat dispecerului ca evenimentul rutier in care este implicat un motociclist a avut loc, pe DN 39, in zona benzinariei…