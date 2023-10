Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite, duminica, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost proiectat din spate intr-o alta masina, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, potrivit Agerpres."Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca in timp ce un autoturism condus de barbat,…

- O fata de 16 ani a murit in aceasta dupa amiaza intr un accident rutier in comuna Gheraesti, sat Tetcani, pe E85 in judetul Neamt. Potrivit ISU Neamt, prin apel la 112, la ora 16:41 pompierii au fost instiintati despre producerea unui accident rutier pe E 85 DN 2 in localitatea Tetcani din comuna Gheraesti.…

- Patru persoane, printre care si un copil de 5 ani, au fost ranite in aceasta dimineata intr0 un accident rutier in judetul Constanta. Potrivit SAJ Constanta evenimentul rutier a avut loc la Harsova in jurul orei 05.45. la fasta locului au intervenit echipaje SAJ B2 si SMURD B. Au rezultat patru victime,…

- Trei persoane, intre care un copil de 6 ani, au fost ranite, marți, in urma unui accident care a avut loc pe DN2 E85, intre Buzau și Ploiești. Traficul rutier se desfașoara cu dificultate.Potrivit Poliției Buzau, traficul se desfașoara dirijat marți la ieșire din municipiul Buzau spre Ploiești, din…

- Patru persoane au fost ranite, in urma unui accident rutier ce s a produs, in aceasta dimineata, 8 august 2023, in localitatea Sabareni. In eveniment a fost implicat un singur autoturism, in care se aflau trei adulti si un copil. Conform unui comunicat din partea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Un copil a murit si cinci persoane au fost ranite, marti dimineata, in Ungaria, intr-un accident in care a fost implicata o masina inmatriculata in Romania si care transporta migranti ilegali, informeaza MTI., preluata de Agerpres.

- Un copil de cinci ani a murit, luni, intr-un accident rutier cumplit in Constanța. Tragedia s-a produs dupa impactul dintre o mașina și o autplatforma. Alte șașe persoane au fost ranite in urma incidentului și au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Patru persoane, printre care un minor, au fost ranite intr-un accident produs vineri in localitatea Bicaz. ”La data de 21 iulie, in jurul orei 12,30, politistii din cadrul Politiei orasului Bicaz au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Republicii. Din primele cercetari…