Accident rutier, grav, in Mamaia Nord. Doua victime. Tanar olandez lovit pe trecere. Soferul a fugit numarul masinii a ramas

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara pe bulevardul Nicolae Grigorescu din Capitala.Din primele informatii soferul unei masini a pierdut controlul volanului in timp ce efectua virajul la stanga si a patruns pe scuarul ce delimita benzile unde a lovit mai multe persoane. Mai multe echipaje…

- O adolescenta, in varsta de 15 ani a fost ranita intr un accident rutier ce a avut loc la Techirghiol. Soferul implicat era sub influenta bauturilor alcoolice si a fugit de la locul faptei. Conform IPJ Constanta, la data de 15 iulie a.c., in jurul orei 22.26, un barbat, in varsta de 64 de ani, din orasul…

- Un accident rutier a avut loc astazi in municipiul Constanta unde un tanar a fost lovit de o maslina in timp ce traversa pe marcajul pietonal. Potrivit IPJ Constanta, astazi, ora 13:49, un barbat, de 66 de ani, a condus un autoturism, pe bulevardul I.C.Bratianu din Constanta, dinspre Valu lui Traian…

- Soferul care, in toamna anului trecut, a urcat beat la volan si a provocat un accident rutier in Taraclia, soldat cu moartea a patru persoane si ranirea altor doua, a fost condamnat la 12 ani de inchisoare. Barbatul a fost privat de dreptul de a conduce mijloace de transport timp de cinci ani, transmite…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs pe DN 22, la iesire din localitatea Tariverde, judetul Constanta. Potrivit primelor informatii, din cele patru victime, soferul a ramas incarcerat.Printre victime se afla si un copil de patru ani.La fata locului se afla un echipaj de pompieri de la…

- O masina a ajuns cu rotile in sus in urma unui accident spectaculos care s-a produs la intersectia strazilor Sfantul Andrei si Palat. Autoturismul circula cu viteza dinspre bulevardul A. Panu spre Podu Ros, iar soferul a pierdut controlul volanului si masina s-a rasturnat pe strada Sfantul Andrei. Dupa…

- Soferul care a lovit cu mașina un baiat in varsta de 17 ani, pe o trecere de pietoni din București, a spus ca filmarea incidentului, publicata pe internet, este trunchiata și ca pietonul nu l-a lasat sa treaca. El a precizat ca știe ca a greșit și ca nu a vrut sa il omoare pe acel tanar.

- La data de 1 mai a.c., in jurul orei 23.00, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier ce a avut loc pe DJ 107, pe raza localitatii Cergau, soldat cu pagube materiale. Soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra acestuia si a intrat in coliziune…