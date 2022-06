Accident rutier grav in judetul Tulcea. Un camion s-a rasturnat. Salvatorii au extras soferul incarcerat (GALERIE FOTO) In jurul orei 11:50 prin apel la numarul unic de urgenta 112 a fost anuntat un eveniment rutier pe drumul ce duce catre bac Smardan, unde un autocamion s a rasturnat in afara partii carosabile iar soferul acestuia a ramas incarcerat. Catre locul indicat au fost trimise doua echipaje cu 8 subofiteri, o autospeciala de stingere si modul de descarcerare si o autospeciala SMURD. Ajunsi la fata locului salvatorii au extras persoana incarcerata si au predat o echipajului SMURD pentru ingrijiri medical ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

