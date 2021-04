Accident rutier grav in judetul Ialomita. Cinci victime dintre care un copil de trei ani. Doua incarcerate Accident la Boranesti judetul IalomitaIn aceasta noapte, im jurul orei 22.20, pompierii militari de la ISU Ialomita au fost alertati prin SNUAU 112, despre producerea unui accident rutier pe raza localitatii Boranesti DJ201, in care au fost implicate doua autoturisme si au rezultat mai multe victime.La fata locului a intervenit Detasamentul de pompieri Urziceni cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de descarcerare, o ambulanta SMURD si o autospeciala de prima interventie ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

